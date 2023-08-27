Тренер «Спартака» Абаскаль пожаловался на судейство после игры с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча шестого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в эфире «Матч ТВ» заявил, что футболисты соперника должны были получить больше желтых карточек.

«Но что я не могу понять — это как после 23 фолов мы видим одну желтую карточку у соперника. Мы хотим играть — фол, начинаем разыгрывать — опять фол. Надо отдать должное сопернику. Как я до матча говорил, это опытная команда, которая понимает, что нужно делать на поле», — заявил Абаскаль.

Главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев. «Ахмату» он показал две желтые карточки: полевому игроку Ивану Олейникову за фол на Тео Бонгонде и голкиперу Гиорги Шелии за затяжку времени на 90+1 минуте игры. В составе «Спартака» был предупрежден Наиль Умяров за фол на Олейникове.

«Спартак» и «Ахмат» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграли вничью со счетом 0:0.

«Спартак» после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. «Ахмат» занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу «Краснодар», заработавший 14 очков.

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