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Президент «Ростова» заявил, что покинувший Россию Норманн должен вернуться в клуб

Президент «Ростова» Арутюнянц: покинувший Россию Норманн должен вернуться в клуб

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Пресс-служба ФК «Ростов»/РИА «Новости»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что в клубе ожидают возвращения хавбека Матиаса Норманна. Его слова передает «Матч ТВ».

«Дождемся срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение «Ростова». Если не прибудет, тогда будем говорить», — сказал Арутюнянц.

После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об отъезде Матиаса Норманна из московского «Динамо».

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