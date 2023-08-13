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Дана Уайт: Трампу придется драться с Путиным, чтобы бой был круче, чем у Маска и Цукерберга

Дана Уайт о популярности боя Маска и Цукерберга: даже ваша бабушка будет смотреть

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John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что поединок между Макрком Цукербергом и Илоном Маском будет великим. Его слова передает MMA News.

«Это один из тех боев, который мы бы сделали, я бы организовал убийственный андеркард со множеством замечательных поединков, а потом было бы главное событие. Два самых влиятельных парня в мире будут сражаться на самой большой сцене на планете.

Даже ваша бабушка будет смотреть на этот бой. Трампу придется драться с Путиным, чтобы бой был круче этого», — сказал Уайт.

В июне 2023 года Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Причиной конфликта миллиардеров стала разработка Цукербергом аналога известной соцсети Маска. Они начали официальные переговоры о проведении поединка. Уайт выразил желание заняться этим.

4 августа ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщил об отказе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова готовить Илона Маска к бою против Марка Цукерберга.

Ранее Маск назвал место проведения поединка с Цукербергом.

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