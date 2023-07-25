Роднина ответила на вопрос о пропаже олимпийских медалей своего бывшего мужа

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что не имеет отношения к медалям своего бывшего супруга Александра Зайцева. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«У меня хранятся только мои медали. Я с Зайцевым разошлась в 1985 году. С 1985-го мы вместе не живем. Я не знаю, где он хранит медали. Я не буду объяснять слова Зайцева», — сказала Роднина.

В июле стало известно, что завоеванная Зайцевым в паре с Родниной медаль Олимпийских игр 1980 года была продана во время аукциона RR Auction.

Цена золотой олимпийской медали фигуриста составила $93 тыс.

В паре с Родниной Зайцев дважды стал олимпийским чемпионом — в 1976 и 1980 годах. Также пара шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, фигуристы поднимались на высшую ступень пьедестала с 1973 по 1978 год. Семь раз Роднина и Зайцев выигрывали европейское первенство (1973—1978, 1980).

Роднина и Зайцев были вместе с 1975 по 1985 год. В браке у них родился сын Александр. Затем фигуристка второй раз вышла замуж. Ее избранником стал кинопродюсер Леонид Миньковский. Пара развелась в 1992 году.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что проданная на аукционе медаль чемпиона ОИ Зайцева была ворованной.