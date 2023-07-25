Фигуристка Трусова призналась, что у нее нет подруг

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова в программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» рассказала об отсутствии у нее подруг.

«У меня нет подруг. Я всегда общалась только с фигуристками и считаю, что в спорте не может быть подруг. Марк мне говорит, что в мужском друзья есть. А в женском, я считаю, что нет.

Думаю, что искренне никто не будет дружить. Не было никаких ситуаций, наверное, так меня воспитывали — у меня большая семья, я всегда была с семьей, хватает братьев, родителей. В целом, мама — мой лучший друг. И собаки, у меня шесть собак», — сказала Трусова.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова, у которой был обнаружен мононуклеоз, провела тренировку в «Хрустальном».