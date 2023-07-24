Зарема Салихова: не разделяю визгов по поводу ухода Малкома из «Зенита»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не разделяет радости по поводу ухода из петербургского «Зенита» форварда Малкома в саудовский «Аль-Хиляль», передает Sport24.

«Не разделяю их задора и визгов радости. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 млн на трансферы. Скорее всего, они сгребут по выкупной цене игроков основы у клубов из России», — сказала Салихова.

В понедельник, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в саудовский «Аль-Хиляль». Медведев отметил, что трансферное соглашение подписано. Сумма сделки составит €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В составе сине-бело-голубых он провел 109 матчей во всех турнирах и забил 42 мяча. Помог команде одержать по четыре победы в чемпионате и Суперкубке России, также завоевал Кубок страны.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.