Вайцеховская заявила, что проданная на аукционе медаль чемпиона ОИ Зайцева была ворованной

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале сообщила, что проданная на аукционе медаль Александра Зайцева была ворованной.

«Как объяснил сам фигурист, после расставания с Ириной Родниной часть наград он все же получил, просто не сразу об этом вспомнил. Развод стал настолько эмоциональным событием, что в тот момент экс-супругам было не до медалей — Александр просто перевез свои вещи (и некоторые награды в том числе) на дачу. Но в 2000-м дачу ограбили и сожгли», — написала Вайцеховская.

В июле стало известно, что завоеванная Зайцевым в паре с Родниной медаль Олимпийских игр 1980 года была продана во время аукциона RR Auction.

Цена золотой олимпийской медали фигуриста составила $93 тыс.

В паре с Родниной Зайцев дважды стал олимпийским чемпионом — в 1976 и 1980 годах. Также пара шесть раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира, фигуристы поднимались на высшую ступень пьедестала с 1973 по 1978 год. Семь раз Роднина и Зайцев выигрывали европейское первенство (1973—1978, 1980).

Ранее Зайцев признался, что не знает, кто продал его медаль на аукционе в США.