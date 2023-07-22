Шахматист Карпов: не встречал большего патриота Украины, чем Иванчук

Двенадцатый чемпион мира по шахматам и вице-президент Федерации шахмат России (ФШР Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что правительство Украины отказывается выпускать из страны гроссмейстера Василия Иванчука для участия в Кубке мира в Баку, передает РИА Новости.

Карпов отметил, что не знает, почему Иванчука не выпускают из страны.

«Я его хорошо знаю. Большего патриота Украины, чем Иванчук, я не видел», — заявил Карпов.

Министерство молодежи и спорта Украины не выдало 54-летнему Иванчуку разрешение на выезд из страны, которое нужно всем гражданам мужского пола моложе 60 лет. Кубок мира стартует 29 июля. Турнир является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.

Иванчук является четырехкратных победителем шахматных Олимпиад.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отрицательно оценил решение Яна Непомнящего не выступать за Россию.