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Фигуристка Крылова рассказала, что в США было невозможно качественно лечиться

Российская фигуристка Крылова: в США было невозможно качественно лечиться, представляя другую страну

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Владимир Песня/РИА Новости

Фигуристка Анжелика Крылова заявила, что могла бы избежать травмы спины, из-за которой ей пришлось завершить карьеру, если бы она осталась в России, передает RT.

«В Америке было невозможно качественно лечиться, представляя другую страну. Своих спортсменов там всегда очень хорошо вели. Но рассчитывать на такое же отношение в частном порядке не приходилось», — сказала Крылова.

Крылова стала двукратной чемпионкой мира в танцах на льду. На Олимпиаде 1998 года в Нагано она стала серебряной призеркой. Также Крылова является чемпионкой Европы.

В 1999 году она ушла из любительского спорта из-за обострившейся травмы спины. В июле 2000 года Крылова подписала контракт с шоу «Stars on Ice» и в 2001 году спортсменка выиграла чемпионат среди профессионалов. После этого Крылова окончательно ушла со льда.

Ранее стало известно, когда Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютируют за сборную Грузии.

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