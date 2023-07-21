Тренер Гладилин объяснил, с чем связаны грубые ошибки «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что »Краснодар» был лучше московского «Динамо» и выглядел более сыгранным в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который состоялся 21 июля в Москве, завершился победой «быков» со счетом 3:1.

«Первый матч, выкладывались обе команды. Пока еще такой яркой игры нет ни у «Динамо», ни у «Краснодара». Но «быки» — более сыгранная команда, они показали, что больше связей наигранных, и моментов создали больше. И выиграл «Краснодар» заслуженно, счет мог быть и крупнее.

Футболисты двигались до конца, функционально команда готова нормально. Просто были грубые ошибки, которые привели к голам. Три мяча были забиты после грубых ошибок в обороне. Видимо, не все еще отработано. И ведь еще моменты были, значит, игра в обороне еще не поставлена. Но и в атаке не сказать, что все получалось. «Краснодар был лучше во всех позициях», — заявил Гладилин.

Во втором туре «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Матч пройдет 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Краснодар» встретится с «Сочи» на своем поле 30 июля, игра начнется в 20:00 мск.

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин заявил, что ему не понравилась игра «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России.