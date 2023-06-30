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Чемпионка ОИ Позднякова ответила на слухи о попадании в сборную по фехтованию по блату

Чемпионка ОИ Позднякова заявила, что попала в сборную по фехтованию без протекции отца

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова ответила на слухи о том, что она пробилась в состав сборной России благодаря своему отцу — четырехкратному олимпийскому чемпиону Станиславу Позднякову, который в настоящее время возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), сообщает «Спорт-Экспресс».

«Когда пришла в свой вид спорта, мне хотелось быть Соней Поздняковой. Но начала знакомиться со всеми, и тут: «А, дочка Позднякова!»

На самом деле я своим трудом пробилась, никто меня не тянул. Но, конечно, это определенное давление, и даже не со стороны людей вокруг, а от самой себя. Накручивала, думала: «Он четырехкратный — а я стану пятикратной. Он все выиграл — и я должна все выиграть», — сказала Позднякова.

26-летняя спортсменка завоевала две золотые медали на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Она первенствовала в личных соревнованиях саблисток, одержав победу в финале над соотечественницей Софьей Великой, а также в командном турнире в составе сборной России. Позднякова также является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее дочь главы ОКР Станислава Позднякова София рассказала о реакции отца на развод с мужем, уехавшим из России после начала СВО.

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