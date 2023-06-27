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Член исполкома РФС хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом в сезоне-2023/24

Член РФС Мирзоян: лично болею за то, чтобы «Спартака» стал чемпионом в новом сезоне

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Global Look Press

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян выразил желание, чтобы в сезоне-2023/24 «Спартак» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Второе место — не первое. Третье — тем более. Я жду, что «Спартак» займет первое место в новом сезоне. Сейчас все сразу отдают пальму первенства «Зениту». «Зенит» хорошо укомплектован, в этом никаких сомнений, но футбол — это игра, в которой любой может ошибиться или быть не в лучшем состоянии.

Я лично болею за то, чтобы у «Спартака» все получилось, и он стал чемпионом в новом сезоне», — сказал Мирзоян.

Чемпионат России по футболу завершился 3 июня. Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит». Отрыв команды Сергея Семака от второго места составил 12 очков. Серебро чемпионата досталось ЦСКА. Тройку призеров замкнул «Спартак».

Также ЦСКА выиграл Кубок России, в Суперфинале одержав победу над «Краснодаром».

Новый сезон стартует 15 июля матчем за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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