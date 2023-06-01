Украинская теннисистка выступила против запрета страны соревноваться с россиянами

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на решение Министерства молодежи и спорта Украины запретить своим атлетам выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы.

«Многие уважают нашу позицию, что мы продолжаем бороться за отстранение россиян и белорусов от всех видов спорта, включая Олимпийские игры. Просто не согласна с решением министерства, что мы не должны выступать.

Скажу о теннисе – многие боятся выражать свое мнение. Я сейчас говорю об иностранных спортсменах – не русских, белорусах, украинцах. Преимущественно нас регулярно поддерживают поляки, англичане, австралийцы, чехи», — приводит слова теннисистки ТСН.ua.

Напомним, в ответ на запрет Минспорта Украины Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что болельщики освистали Марту Костюк за отказ пожимать руку белоруске Арине Соболенко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.