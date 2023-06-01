«Ролан Гаррос» запретил российской теннисистке играть с логотипом «Татнефти»

Польский журналист Доминик Сенковски сообщает, что организаторы Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») запретили россиянке Веронике Кудерметовой играть на турнире с нашивкой в виде логотипа одного из ее спонсоров – нефтяной компании «Татнефть».

«Запрещена любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания. «Татнефть» входит в черный список», — привел комментарий пресс-службы турнира Сенковски в своих соцсетях.

Стоит отметить, что ранее на турнирах в Штутгарте, Мадриде и Риме 26-летняя россиянка выступала с логотипом «Татнефти», это вызвало вопросы некоторых журналистов, и теперь Женская теннисная ассоциация (WTA) планирует скорректировать правила спонсорской поддержки спортсменов.

Напомним, Вероника Кудерметова первой из представителей России покинула «Ролан Гаррос» — 2023. 11-я ракетка мира проиграла Анне Шмидловой из Словакии.

Ранее сообщалось, что россиянка Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой до 17 лет, пробившейся в третий круг Открытого чемпионата Франции.