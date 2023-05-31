Повысилась рыночная стоимость нападающего «Ариса» Кокорина

Известный портал Transfermarkt повысил рыночную стоимость российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

Стоимость Кокорина выросла с €800 тыс до €1 млн.

Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Игрок принадлежит «Фиорентине». Он перешел в итальянский клуб из московского «Спартака» в 2021 году. Также нападающий известен в России по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил форму Александра Кокорина. Специалист полагает, что в нынешних кондициях Кокорин мог бы быть полезным и в Российской премьер-лиге (РПЛ).