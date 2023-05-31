Кокорин показал фото в постели с трофеями в стиле Месси

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Российский футболист «Ариса» Александр Кокорин опубликовал в социальных сетях фотографию с двумя наградами, полученными в составе кипрского клуба.

32-летний форвард был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а его команда впервые в истории завоевала титул чемпиона страны.

Напомним, аналогичный пост после победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре выкладывал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Игрок принадлежит «Фиорентине». Он перешел в итальянский клуб из московского «Спартака» в 2021 году. Также нападающий известен в России по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин посоветовал Александру Кокорину не возвращаться в РПЛ.