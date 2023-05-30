Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой оценил шансы «Севильи» на победу в Лиге Европы

Экс-футболист сборной России Мостовой не считает «Севилью» фаворитом Лиги Европы

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не считаю «Севилью» фаворитом. Оцениваю шансы как 50 на 50. Будет ли «Рома» сушить игру? Не знаю, сложно сказать. Очень интересная игра нас ждет», — сказал Мостовой.

Второй матч полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом» закончился со счетом 2:1, победный мяч в экстра-тайме забил Эрик Ламела. В свою очередь, «Рома» сыграла с «Байером» 0:0 и благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0 пробилась в финал. Решающий матч состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер итальянской «Ромы Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона для команды.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях