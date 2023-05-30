Мостовой оценил шансы «Севильи» на победу в Лиге Европы

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не считаю «Севилью» фаворитом. Оцениваю шансы как 50 на 50. Будет ли «Рома» сушить игру? Не знаю, сложно сказать. Очень интересная игра нас ждет», — сказал Мостовой.

Второй матч полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом» закончился со счетом 2:1, победный мяч в экстра-тайме забил Эрик Ламела. В свою очередь, «Рома» сыграла с «Байером» 0:0 и благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0 пробилась в финал. Решающий матч состоится 31 мая в Будапеште.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер итальянской «Ромы Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона для команды.