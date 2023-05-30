16-летняя россиянка разгромила американку в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), проходящего на грунтовых кортах Парижа.

В первом раунде 16-летняя россиянка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, победила представительницу США Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встретится с француженкой Диан Парри, которая оказалась сильнее украинки Ангелины Калининой — 6:2, 6:3.

Андреева, в данный момент занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которая сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации она одержала победу над Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Мирра Андреева опасна для любой соперницы на «Ролан Гаррос».