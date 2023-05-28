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Булыкин оценил игру Дзюбы в матче с «Динамо»

Экс-игрок сборной России Булыкин: не сказал бы, что Дзюба сыграл плохо против «Динамо»

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда московского «Локомотива» против столичного «Динамо».

«Дзюба не забил, но отдал голевую передачу, заработал пенальти, цеплялся за многие мячи, работал на команду. Я бы не сказал, что он сыграл плохо. Не забил, но команда победила», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Дзюба отметился голевой передачей, а «Локомотив» победил со счетом 4:2.

Благодаря победе над «Динамо» «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи встреч.

Железнодорожники набрали 42 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (45) располагается на седьмой строчке.

В заключительном 30-м туре РПЛ динамовцы сыграют на выезде с «Оренбургом», а «Локомотив» — дома с «Торпедо».

Ранее бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за второе-третье места в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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