Булыкин оценил игру Дзюбы в матче с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда московского «Локомотива» против столичного «Динамо».

«Дзюба не забил, но отдал голевую передачу, заработал пенальти, цеплялся за многие мячи, работал на команду. Я бы не сказал, что он сыграл плохо. Не забил, но команда победила», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Дзюба отметился голевой передачей, а «Локомотив» победил со счетом 4:2.

Благодаря победе над «Динамо» «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи встреч.

Железнодорожники набрали 42 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (45) располагается на седьмой строчке.

В заключительном 30-м туре РПЛ динамовцы сыграют на выезде с «Оренбургом», а «Локомотив» — дома с «Торпедо».

Ранее бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за второе-третье места в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ).