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ТАСС: Костомаров продолжает восстановление и находится в стабильном состоянии

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, фигурист занимается восстанавливающими упражнениями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — рассказал собеседник агентства.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перенес два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее пятикратный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию в танцах на льду Иван Букин заявил, что уровень мирового фигурного катания сильно упал в отсутствие российских фигуристов.

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