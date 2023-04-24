Скончался бывший президент Федерации лыжных гонок России Акентьев

Почетный президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев скончался 23 апреля на 82-м году жизни, сообщает официальный сайт ФЛГР.

Акентьев — многократный чемпион СССР, участник зимних Олимпийских игр 1968 года, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР.

Он возглавлял федерацию с 1996 по 2004 год. Акентьев был почетным вице-президентом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Федерация лыжных гонок России, спортсмены и тренеры спортивной сборной команды России по лыжным гонкам выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям ушедшего из жизни Анатолия Васильевича Акентьева», — говорится в сообщении ФЛГР.

Ранее стало известно, что чемпион СССР 1978 года по боксу Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни.

Высоцкий — единственный боксер в истории, который одержал две победы над не знавшим до этого поражений кубинцем Теофило Стивенсоном, трехкратным олимпийским чемпионом, суперзвездой бокса 1970-80-х годов.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе допустила, что иностранцы будут извиняться перед россиянами после возвращения на международную арену.