Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Форвард «Ариса» Кокорин дважды не забил пенальти в матче чемпионата Кипра

close
100%
Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Арис» (Лимасол) встречался клубом АПОЭЛ (Никосия) в матче 31-го тура чемпионата Кипра по футболу. Игра завершилась нулевой ничьей.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин на 48‑й минуте не смог реализовать пенальти: с его ударом справился голкипер. Однако главный судья матча усмотрел нарушение правил во время исполнения 11-метрового, и Кокорин получил возможность второй раз пробить с «точки». Но и со второй попыткой россиянина вновь справился вратарь АПОЕЛа.

Прошлым летом Кокорин на правах аренды перебрался в «Арис» из итальянской «Фиорентины». Всего в текущем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

В чемпионате Кипра проходит второй этап. Команды, занявшие на первом этапе места с первого по шестое, борются за титул и попадание в еврокубки. «Арис» (64 очков) занимает первое место в турнирной таблице. АПОЭЛ (63) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Черышева помог «Венеции» обыграть «Тернану» в матче итальянской Серии Б.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях