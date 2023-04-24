Форвард «Ариса» Кокорин дважды не забил пенальти в матче чемпионата Кипра

«Арис» (Лимасол) встречался клубом АПОЭЛ (Никосия) в матче 31-го тура чемпионата Кипра по футболу. Игра завершилась нулевой ничьей.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин на 48‑й минуте не смог реализовать пенальти: с его ударом справился голкипер. Однако главный судья матча усмотрел нарушение правил во время исполнения 11-метрового, и Кокорин получил возможность второй раз пробить с «точки». Но и со второй попыткой россиянина вновь справился вратарь АПОЕЛа.

Прошлым летом Кокорин на правах аренды перебрался в «Арис» из итальянской «Фиорентины». Всего в текущем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

В чемпионате Кипра проходит второй этап. Команды, занявшие на первом этапе места с первого по шестое, борются за титул и попадание в еврокубки. «Арис» (64 очков) занимает первое место в турнирной таблице. АПОЭЛ (63) располагается на второй строчке.

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