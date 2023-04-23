Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

CAS объединил иски WADA и РУСАДА на решение по фигуристке Валиевой в одно производство

close
100%
kamilavalieva26/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», — сообщили агентству в CAS.

13 января стало известно о решении дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства оправдать Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы — то есть Валиева лишена титула чемпионки России 2021 года.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство объявило о подаче апелляции в CAS на оправдательный приговор, вынесенный дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА по делу Валиевой. Позднее вердикт также оспорили РУСАДА и ISU.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева заявила, что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ловила странные взгляды других спортсменов после начала допингового скандала.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях