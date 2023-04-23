CAS объединил иски WADA и РУСАДА на решение по фигуристке Валиевой в одно производство

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Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», — сообщили агентству в CAS.

13 января стало известно о решении дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства оправдать Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы — то есть Валиева лишена титула чемпионки России 2021 года.

21 февраля Всемирное антидопинговое агентство объявило о подаче апелляции в CAS на оправдательный приговор, вынесенный дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА по делу Валиевой. Позднее вердикт также оспорили РУСАДА и ISU.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева заявила, что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ловила странные взгляды других спортсменов после начала допингового скандала.