Фигуристка Валиева подвела итоги сезона

Российская фигуристка Камила Валиева подвела итоги завершившегося сезона, который стал для спортсменов из России внутренним. Российские и белорусские атлеты лишены права выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

В минувшем сезоне 16-летняя фигуристка одержала победу на национальном первенстве по прыжкам в личном турнире, стала второй на чемпионате страны и в Финале Гран-при России.

«Я очень довольна сезоном. То, как я начинала сезон, и то, как я его закончила – было намного лучше. И, закрывая сезон, я еще прыгнула тройной аксель в короткой программе, поэтому, наверное, это самый интересный сезон для меня», — сказала Валиева в эфире подкаста «Произвольная программа».

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что бывшей украинской фигуристке Оксане Баюл нужна помощь не от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, а в другой сфере.