Агент Баринова отреагировал на сообщения о продлении контракта игрока с «Локомотивом»

Павел Банатин, агент капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, заявил, что информация о том, что клуб близок к продлению соглашения с его клиентом на три года, является домыслами.

«Домыслы. Чьи‑то разговоры комментировать не вижу смысла, это прерогатива клуба. В «Локомотиве» объявили, что все эти темы, связанные с контрактами, будут комментироваться после окончания сезона», — сказал Банатин «Матч ТВ».

Во время паузы в российском сезоне СМИ ранее сообщали, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. Однако, как потом стало известно, турецкий «Бешикташ» предложил за футболиста только €1,5 млн.

Баринов является воспитанником железнодорожников. С 2019 года он вызывается в сборную России. В 2021 году в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 против Кипра (2:0) был капитаном сборной.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов назвал железнодорожников фаворитами матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

После 23 туров армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ и совсем немного уступают «Ростову» и «Спартаку», располагающимся соответственно на второй и третьей строчках.