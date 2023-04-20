Чемпион ОИ Васильев объяснил потерю спонсоров норвежскими лыжниками

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что отсутствие конкуренции повлияло на желание спонсоров перестать финансировать сборную Норвегии по лыжным гонкам.

«К этому давно все шло, потому что норвежцы, использующие допинг и прикрывающиеся справками, обыгрывали весь остальной мир. А когда одна команда постоянно выигрывает, на телевидении падает смотрибельность соревнований, реклама не имеет эффекта. Спонсоры, учитывая эти факты, начинают уходить, им это становится неинтересно», — передает слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Елена Вяльбе предположила, каким будет возвращение россиян на международную арену.