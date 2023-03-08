Васильев отреагировал на победу Бе в общем зачете Кубка мира: неинтересен этот паноптикум

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что не смотрел ни одной гонки Кубка мира, победителем которого в общем зачете стал норвежец Йоханнес Бе, из-за того, что спортсменам из Норвегии дается разрешение на легальное использование запрещенных препаратов по медицинским показателям.

«Ни одной гонки не посмотрел. Мне неинтересен этот паноптикум. Те, кто нападал на Россию, обвиняя ее во всем, сами применяют запрещенные препараты. Лыжники вроде помалкивают, а биатлонисты самые агрессивные. От меня никакой пощады они не услышат никогда.

Этот абсурд надо заканчивать и начать применять равные условия для всех спортсменов. Только в этом случае можно говорить о честной, конкурентной и справедливой борьбе», — сказал Васильев «Матч ТВ».

Бе досрочно стал обладателем Большого Хрустального глобуса за победу в Кубке мира в нынешнем сезоне после завершения этапа в Нове-Место.

Единственным, кто мог навязать борьбу норвежцу в турнирной таблице, был его соотечественник Стурла Хольм Лагрейд, однако из-за положительного теста на коронавирус 26-летний атлет пропустит индивидуальную гонку в шведском Эстерсунде, лишившись математических шансов на победу в общем зачете Кубка мира.

Для 29-летнего Бе эта победа стала четвертой в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл уже 16 гонок.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об испорченности футболистов.