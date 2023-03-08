Авербух сообщил об улучшениях в состоянии фигуриста Костомарова

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал, что в состоянии олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова наблюдаются улучшения.

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится.

Хочется сказать отдельные слова в адрес Оксаны Домниной и мамы Ромы. Сегодня женский праздник, а на их плечи легло очень много испытаний. То, как они держатся, поддерживают Рому, достойно уважения», — передает слова Авербуха «Матч ТВ».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о намерении заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой создать свое шоу на YouTube.