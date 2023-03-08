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Авербух заявил, что 90% информации о состоянии Костомарова выдумано

Продюсер, тренер по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что 90% информации о состоянии находящегося в реанимации олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова выдумано.

Он понадеялся на улучшение состояния здоровья друга.

«Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны Домниной и отчасти меня никто не располагает точными сведениями. С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться», – цитирует РИА Новости Авербуха.

Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января, напоминает Общественная служба новостей. На фоне болезни начались осложнения, которые повлекли за собой ряд операций. Так, спортсмен лишился части стоп и кистей. 21 февраля фигурист перенес инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

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