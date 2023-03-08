Жулин о шоу Тарасовой на YouTube: думаю, у нее получилось бы

Чемпион мира — 1994 в танцах на льду и известный тренер Александр Жулин поделился размышлениями о том, что Татьяна Тарасова собирается создать свое шоу на YouTube, передает «Чемпионат.com».

«Думаю, у Тарасовой получилось бы вести свое шоу на YouTube. Почему нет? Если у нее рядом будет молодой помощник, то все получится.

Я бы эпизодически тоже смотрел шоу Татьяны Анатольевны. Почему эпизодически? Надо все дозировать», — сказал Жулин.

Тарасова рассказала о желании создать собственное шоу на YouTube 8 марта. Специалистка отметила, что для начала ей нужно познакомиться с человеком, который знает, как создается подобное, поскольку сама она в технике не разбирается.

«Сейчас я занята — занимаюсь музыкой к программам следующего года. Потом надо будет посидеть и подумать. Буду рада, если откликнется кто-то из молодых техников», — сказала Тарасова.

Тарасова выступала до 19 лет, однако была вынуждена завершить карьеру из-за травмы, после чего начала тренерскую деятельность. Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр.