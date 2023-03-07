Нигматуллин о Тикнизяне: логично, когда армянин играет за сборную Армении

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское.

«Думаю, что это логично, когда армянин выступает за сборную Армении. Проявить себя в сборной Армении ему будет легче, чем в российской команде. Могу ошибаться, но его особо не рассматривали в нашей сборной. Поддерживаю его выбор. Желаю Тикнизяну удачи», — сказал Нигматуллин «Газете.Ru».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское.