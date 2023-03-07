Тренер по фигурному катанию Чайковская заявила о готовности показать на мировой арене «кто есть кто»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что российские спортсмены готовы к международным соревнованиям.

Сегодня, 7 марта, в конференц-зале Олимпийского комитета России Чайковская получила почетную грамоту президента РФ на церемонии вручения государственных наград.

«Благодарю вас за поддержку во время ОИ в Пекине. Это было сложное время, но мы успешно выступили. То, что было потом, не имеет к спорту никакого отношения. Но сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто», — приводит слова специалиста Sport24.

Российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года. Таким образом, представители России не выступили на чемпионате мира — 2022 в Монпелье, турнирах международного Гран-при и чемпионате Европы — 2023.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, что жесткие диеты не помогают скинуть лишний вес.