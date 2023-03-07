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Роднина не считает результаты Валиевой концом ее карьеры

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Александр Вильф/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о результатах Камилы Валиевой в после олимпиадный сезон.

«Следующий сезон после Олимпиады – всегда тяжелый. Нельзя это расценивать как конец карьеры. Этот сезон для всех очень тяжелый. У нас нет чемпионатов Европы и мира. Плюс это сезон после Олимпиады. Вне спорта стресса тоже хватает. А про ее дисквалификацию, пусть никто не забегает вперед», — передает слова Родниной «Спорт день за днем».

В сезоне 2022/23 Валиева стала второй на чемпионате России, проиграв Софье Акатьевой. На днях олимпийская чемпионка Пекина стала второй в финале Гран-при России. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Она стала обладателем золотой награды в командном турнире. В личном первенстве Валиева заняла четвертое место.

Ранее Камила Валиева высказалась о жестких ограничениях в спортивной карьере.

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