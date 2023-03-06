Фигурист Энберт: по катанию, владению коньком Валиева вне конкуренции

Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о Камиле Валиевой, которая в финале Гран-при России заняла второе место, передает Metaratings.ru.

«Валиева невероятно катается. Именно по катанию, владению коньком она вне конкуренции, поэтому получает такие баллы. Вдохновенное катание Камилы производит огромное впечатление», — сказал Энберт.

По результатам двух программ третье место в финале Гран-при России досталось Елизавете Туктамышевой. Она получила 241,61 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева с результатом 241,76 балла. Первое место уверенно завоевала Аделия Петросян (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила женский финал Гран-при России по фигурному катанию, который сегодня состоялся в Санкт-Петербурге.