Тарасова призвала не развращать Петросян после победы в финале Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила женский финал Гран-при России по фигурному катанию, который сегодня состоялся в Санкт-Петербурге.

«Очень рада за Валиеву. Какие четверные она исполняла! Ее столько травят уже год, а она продолжает расти! Безусловно, очень понравилась и Петросян, прекрасно выполнила программу. Но не стала бы говорить, что она вырвалась в лидеры в общем плане, не надо ее развращать. На данный момент она молодец, выиграла Финал Гран-при», — передает слова Тарасовой РИА Новости.

По результатам двух программ сегодня третье место досталось Елизавете Туктамышевой. Она получила 241,61 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева с результатом 241,76 балла. Первое место уверенно завоевала Аделия Петросян (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

В 2022 году Петросян стала бронзовым призером чемпионата России, уступив только Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила два четверных риттбергера в одной программе.

Ранее сообщалось, что Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России.