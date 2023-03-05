Плющев отметил «быдлячество» Радулова: в НХЛ избегал драк, ведь можно прилично получить

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил агрессивное поведение игрока казанского «Ак Барса» Александра Радулова.

«Видел, как в НХЛ могут подраться Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, другие наши профессионалы. Но тот же Радулов в НХЛ драк как раз избегал, ведь там можно прилично получить.

Вернувшись же в КХЛ, не в первый раз исподтишка и безнаказанно бьет молодых. Сейчас это был Чивилев, в середине сезона – Федотов из Нижнего Новгорода. Извините за выражение, это быдлячество не красит наш хоккей», — передает слова Плющева Russia-Hockey.

3 марта во время матча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в рамках 1/8 Кубка Гагарина Радулов спровоцировал массовую драку. Хоккеисты «Ак Барса» пошли защищать вратаря Тимура Билялова, зафиксировавшего шайбу. В потасовке приняли участие как минимум восемь игроков обеих команд. Радулов был самым активным и два раза уложил Чвилева на лед.

До этого Радулов был в центре внимания в матче против СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Радулов провел силовой прием в отношении Валентина Зыкова, который в результате столкновения потерял почти все верхние зубы.

Ранее тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Зыков мог закончить карьеру из-за столкновения с Радуловым.