Зарема Салихова после скандала в матче «Спартака» и «Урала» предложила нововведение в РПЛ

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на исход матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший 4 марта в Москве, завершился со счетом 2:2. В концовке встречи главный судья Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота екатеринбуржцев, остановив игру раньше завершения атаки красно-белых.

«Прекрасный Литвинов, чистый Соболев, надежный Мешков!

Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку с игроками и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент. И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчет очков без влияния результативных судейских перформансов», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков, сократив отставание от петербургского «Зенита», который свой матч 18-го тура в эти минуты проводит против «Пари Нижний Новгород». После 75-й минуты счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Урал» остается на десятой строчке.

Ранее Леонид Федун латинской поговоркой ответил на вопрос об отношении к Fan ID.