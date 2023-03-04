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Туктамышева ответила на вопрос, занято ли ее сердце

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась новостями из личной жизни.

«Занято ли мое сердце? Да, занято. Кем? Пока секретная информация, не поделюсь. Но спасибо», — передает слова Туктамышевой kp.ru.

Сегодня Елизавета Туктамышева примет участие в финале Гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка выйдет на лед во второй разминочной группе.

Последним турниром для Туктамышевой стал Кубок Первого канала. Она выступала в составе команды «Нас не догонят» Камилы Валиевой. Туктамышева стала четвертой в произвольной программе у девушек.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в этом сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Ранее Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от прокатов короткой программы у женщин в рамках финала Гран-при России.

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