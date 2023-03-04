Туктамышева ответила на вопрос, занято ли ее сердце

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась новостями из личной жизни.

«Занято ли мое сердце? Да, занято. Кем? Пока секретная информация, не поделюсь. Но спасибо», — передает слова Туктамышевой kp.ru.

Сегодня Елизавета Туктамышева примет участие в финале Гран-при России по фигурному катанию. Спортсменка выйдет на лед во второй разминочной группе.

Последним турниром для Туктамышевой стал Кубок Первого канала. Она выступала в составе команды «Нас не догонят» Камилы Валиевой. Туктамышева стала четвертой в произвольной программе у девушек.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в этом сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Ранее Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от прокатов короткой программы у женщин в рамках финала Гран-при России.