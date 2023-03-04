Гербольдт об оценке Титовой: она не расстроена баллами? Думаю, это неправда

Российская фигуристка Катарина Герболдьт прокомментировала реакцию публики на оценку воспитанницы академии «Ангелы Плющенко» Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского Гран-при России. Титова получила 133,20 балла, при этом судьи долго совещались, вынося решение, а когда оценка была объявлена, зрители отреагировали негодующим свистом. Сама Софья после заявила, что не расстроена оценкой, но, по мнению Герболдьт, она лукавила.

«Софья сказала, что не расстроена оценкой? Думаю, что это, скорее, неправда. Потому что каждый спортсмен стремится к определенному результату и для каждого важно, как оценивается его работа. Понятно, все сейчас борются за чистые прокаты, и кто больше исполнит элементов ультра-си. К сожалению, я не видела самого проката, но если были недокруты, хоть и минимальные, базовая стоимость этих элементов, и зачастую мы получаем не те баллы, которые мы хотели бы видеть.

Также, помимо прыжковых элементов, есть элементы вращения, дорожки, спирали, которые тоже часто ребята не дорабатывают, делают меньше оборотов. Из-за этих мелочей спортсмены часто теряют в технической оценке. Раз зрители были возмущены, обсуждение может иметь место. Но оценивать — не наша работа, это работа судей, и я думаю, что они ее выполняют качественно», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Ранее Гербольдт поделилась ожиданиями от коротких программ у женщин и мужчин в финале Гран-при.