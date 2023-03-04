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Финский журналист заявил, что российских лыжников нужно немедленно вернуть на турниры

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РИА Новости

Финский журналист издания Iltalehti Сантту Сильвеннойнен высказался за возвращение российских лыжников на международные турниры.

«Чемпионат мира по лыжным гонкам среди мужчин — это чемпионат Норвегии. Если рассматривать международные лыжные гонки только через призму спорта, то российских лыжников нужно вернуть немедленно.

Александр Большунов — единственный спортсмен, которому удалось победить норвежцев. При этом стоит понимать, что, если и когда ледниковый период закончится, возвращение Большунова может оказаться не самым теплым из возможных», — написал журналист.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В эти дни в словенской Планице проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. В медальном зачете лидирую норвежцы, которые завоевали уже 21 награду. Это на девять больше, чем у ближайшего преследователя — сборной Германии.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что слова норвежских лыжников проходят жесткую цензуру.

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