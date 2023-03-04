Финский журналист заявил, что российских лыжников нужно немедленно вернуть на турниры

Финский журналист издания Iltalehti Сантту Сильвеннойнен высказался за возвращение российских лыжников на международные турниры.

«Чемпионат мира по лыжным гонкам среди мужчин — это чемпионат Норвегии. Если рассматривать международные лыжные гонки только через призму спорта, то российских лыжников нужно вернуть немедленно.

Александр Большунов — единственный спортсмен, которому удалось победить норвежцев. При этом стоит понимать, что, если и когда ледниковый период закончится, возвращение Большунова может оказаться не самым теплым из возможных», — написал журналист.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В эти дни в словенской Планице проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. В медальном зачете лидирую норвежцы, которые завоевали уже 21 награду. Это на девять больше, чем у ближайшего преследователя — сборной Германии.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что слова норвежских лыжников проходят жесткую цензуру.