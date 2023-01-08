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Тевес рассказал, почему не написал Месси после победы Аргентины на чемпионате мира

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Бывший аргентинский футболист Карлос Тевес рассказал, почему он не написал Лионелю Месси после победы Аргентины на чемпионате мира, передает Radio Mitre.

«Я не писал Месси, потому что его телефон были взорван после победы на турнире. Я очень счастлив, что мои дети праздновали его голы», — сказал Тевес.

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.

Ранее испанский журналист Эду Агирре, известный своими близкими отношениями с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отказался бы от титула чемпиона мира ради контракта, подобного соглашению португальца с саудовским клубом.

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