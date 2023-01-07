В московской «Родине» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Главный тренер московской «Родины» Дмитрий Парфенов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в команду, передает «РБ Спорт».

«Дзюба в «Родине»? Будет какая-то конкретика, тогда поговорим. Дзюба — хороший футболист. Он мог бы спокойно еще один-два сезона играть», — сказал Парфенов.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

В СМИ появилась информация, согласно которой Дзюба мог пополнить состав одного из клубов в Саудовской Аравии, однако сам футболист посчитал этот чемпионат неперспективным.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о дальнейшей карьере российского нападающего Артема Дзюбы.