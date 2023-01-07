Салихова ответила Петржеле, назвавшему «Спартак» «сыном-двоечником» русского футбола

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы, который назвал петербургский клуб отцом русского футбола.

«Петржела считает, что «Зенит» — отец русского футбола, а «Спартак» — сын-двоечник. Кто тогда мать?

Ну и где сейчас русский футбол? Если рассуждать в таких плоскостях, то «Спартак» зачат на народной любви — тем и живет и будет жить при любом спонсоре и владельце. А «Зенит» — искусственно сделанный продукт, который будет велик, пока есть «Газпром», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на шесть баллов.

Вторая часть сезона стартует для «Спартака» домашним матчем с екатеринбургским «Уралом», а для подопечных Сергея Семака встречей с «Пари Нижний Новгород» в Санкт-Петербурге. Обе игры пройдут 4 марта.

Ранее нидерландский форвард «Урала» Рай Влут заявил, что сам не может выучить русский язык.