Васильев назвал «позорищем» норвежский пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на результат мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

По итогам гонки весь пьедестал заняли норвежцы: Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Стурла Легрейд.

«Скоро биатлон станет как лыжные гонки. Пока WADA не изменит политику так называемых терапевтических исключений, спорт будет делиться на виды спорта по странам. Лыжи и биатлон — Норвегия. Легкая атлетика — Америка.

Они cами разрушают олимпийcкое движение тем решением, что ввели преcловутые иcключения. Я придумал им термин «cтероидные норвежцы». А какие они? По-другому их не назвать. Употребляют гормоны в неограниченных количеcтвах под предлогом болезней.

Как могут «больные» люди обыгрывать здоровых? Сам факт абсурдный. Поэтому будут теперь такие пьедесталы. Очень хорошо, что мы не участвуем в этом. Что они натворили? Позорище!» — цитирует Васильева Sport24.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований.

После этого Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать россиян и белорусов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В сентябре IBU объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Ранее Васильев заявил, что не собирается следить за успехами «стероидных норвежцев» на ЧМ по биатлону.