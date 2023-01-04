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Хабиб признан лучшим тренером 2022 года по версии MMA Junkie

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и мексиканец Хавьер Мендес были признаны лучшими тренерами 2022 года по версии авторитетного портала MMA Junkie.

Издание отметило, что Хабиб и Мендес тренируют таких топовых бойцов, как Ислам Махачев, Усман и Умар Нурмагомедовы и Белал Мухаммад.

Стоит отметить, что Махачев под руководством Нурмагомедова встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

12 февраля 2023 года россиянин будет защищать свой пояс в бою против австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC-284.

До ухода из профессионального спорта чемпионским поясом в легком весе владел сам Нурмагомедов, который завершил карьеру осенью 2020 года после защиты титула в бою с Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что российский промоутер, глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил вероятность проведения боя между россиянином Исламом Махачевым и шведским представителем Хамзатом Чимаевым.

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