Президент «Сивасспора» назвал сплетнями возможный переход Дзюбы

Президент «Сивасспора» Меджнун Отякмаз резко прокомментировал информацию, согласно которой турецкий клуб заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Артемом Дзюбой, передает Sport24.

3 января появилась информация, что «Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с российским нападающим. Предложение «Сивасспора» рассчитано на 1,5 года. Команда идет на 17-м месте. На данный момент Дзюба не дал согласия на переход, при этом с будущим клубом он планирует определиться в январе.

«Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», — сказал Отякмаз

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут.

Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Сивасспор».