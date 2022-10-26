Медведева не пришла на съемки выпуска «Ледникового периода»

Чемпионка мира Евгения Медведева не пришла на съемки очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период». Об этом сообщает «Чемпионат».

Как утверждает источник, Медведевой не будет на съемках завтра, 27 октября.

Напомним, что вчера стало известно об уходе с проекта партнера Медведевой — блогера Дани Милохина. Для многих его уход стал шоком. Стоит отметить, что Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект, после чего комментатор Дмитрий Губерниев предложил сделать ее новой ведущей «Ледникового периода». Сейчас эту роль выполняет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Ранее Татьяна Навка назвала потерей уход Дани Милохина из проекта «Ледниковый период».