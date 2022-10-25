Боец UFC Махачев обратился к Волкановски: коротышка, не могу дождаться встречи с тобой

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Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев обратился к австралийцу Александру Волкановски.

«Мой друг-коротышка, не могу дождаться с тобой новой встречи в октагоне. Убедись, чтобы твой товарищ по команде Адесанья снова не поставил свой дом», — написал Махачев в соцсетях.

22 октября Махачев встречался с Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Ранее стало известно, что Махачев после завоевания чемпионского титула в легком весе поднялся сразу на третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Обновленный список лучших бойцов промоушена был опубликован 25 октября на официальном сайте UFC.

Махачев ранее не входил в общий рейтинг UFC. Он занимал лишь четвертую строчку в топе лучших бойцов в легком весе, который теперь возглавляет.

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