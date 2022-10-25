Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское

На официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появилось заявление о вручении гражданства 355 человек.

«Белорусские паспорта получат и пятеро представителей различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России. Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — сказано на сайте.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

Стоит отметить, что после отстранения в некоторых видах спорта были проведены совместные соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что один российский футболист намерен сменить спортивное гражданство.