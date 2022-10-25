Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское

close
100%
dotsandbrackets.com

На официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко появилось заявление о вручении гражданства 355 человек.

«Белорусские паспорта получат и пятеро представителей различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России. Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — сказано на сайте.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.

Стоит отметить, что после отстранения в некоторых видах спорта были проведены совместные соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что один российский футболист намерен сменить спортивное гражданство.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть