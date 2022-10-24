Вяльбе обнаружила в выступлении главы МОК Баха шизофрению

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, удивилась ли она продлению отстранения российских лыжников от международных турниров.

«Да нет, конечно. Что мы, маленькие дети? Сразу обозначалось: если СВО закончится, тогда все поменяется. Ну а после недавнего выступления Баха иллюзий вообще не осталось. Шизофрения налицо. Все вроде как самостоятельные, но на самом деле, вообще не самостоятельные. FIS тоже ходит под МОКом», — передает слова Вяльбе Sport24.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее вице-президент ФЛГР Сергей Крянин выступил против участия российских лыжников в международных турнирах под нейтральным флагом.